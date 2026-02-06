Paolo Sammarco e Oscar Hiljemark sono i nuovi allenatori di Verona e Pisa che stasera si incrociano al Bentegodi in una sfida che sa di ultima spiaggia (leggi qui la probabile formazione gialloblu). A braccetto da ultimi in classifica, inseguendo una vittoria che manca da troppo tempo. Era il 14 dicembre quando l’Hellas faceva il colpo a Firenze, nove giornate fa; i toscani addirittura devono andare indietro di un mese, 1-0 in casa contro la Cremonese del 7 novembre. Numeri impietosi: peggiori difese del torneo, 41 e 40; record negativi di punti fatti, i veneti in casa, i toscani in trasferta. Sarà questa sfida ad aprire la 24esima giornata di serie A, qui di seguito nel dettaglio con i risultati aggiornati in tempo reale: