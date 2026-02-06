Sammarco: “Non siamo contenti, buona solo la prima mezzora. Calo fisico da indagare”

Il tecnico: "Nella ripresa ci siamo impauriti, dobbiamo lavorare"

Redazione Hellas1903 6 febbraio - 23:23

Paolo Sammarco commenta lo 0-0 col Pisa del Verona.

Dopo il suo debutto da allenatore della prima squadra il tecnico dice: "È ovvio che non siamo contenti del risultato e di parte della prestazione, i primi 30-35 minuti sono stati buoni, pur non creando molto, nella ripresa ci siamo un po' impauriti.

Il calo fisico? Non abbiamo fatto grandi test in questi tre giorni, posso solo vedere che siamo calati nel secondo tempo e ci lavoreremo e indagheremo".

Il Pisa ai punti meritava di vincere? Per le occasioni nella ripresa sì, ma mi tengo l'approccio nel primo tempo e cercheremo di lavorare per migliorare.

Contestazione? I tifosi è giusto che facciano quello che si sentono, noi pensiamo a lavorare.

I nuovi? Hanno fatto tutti bene. Bowie si è sacrificato, Lovric ha fatto bene, Edmundsson anche.

Gli infortuni? Bernede ha preso una botta alla caviglia, è da valutare. Martin non ci vedeva più da un occhio dopo una pallonata, per questo è stato un cambio forzato".