Sammarco: “Troppo fragili, errori grossolani. Servono orgoglio e dignità”

"Avevamo preparato qualcosa di diverso - dice il tecnico gialloblù - i primi 30-40 minuti solo stati anche buoni. Purtroppo siamo fragili, è evidente, abbiamo preso gol per nostri errori grossolani ed è un momento in cui si pagano cari. Mi è dispiaciuto non vedere una gran reazione nel secondo tempo, bisogna lavorare con dignità e orgoglio perché lo meritano tutti quanti. La mancata reazione è preoccupante. C'era la volontà di riprenderla dopo un buon primo tempo, poi abbiamo preso quel terzo gol in contropiede. In questo momento è difficile reagire, ma dobbiamo farlo per forza.