Paolo Sammarco commenta in conferenza stampa la sconfitta del Verona col Sassuolo.
Sammarco: “Troppo fragili, errori grossolani. Servono orgoglio e dignità”
"Avevamo preparato qualcosa di diverso - dice il tecnico gialloblù - i primi 30-40 minuti solo stati anche buoni. Purtroppo siamo fragili, è evidente, abbiamo preso gol per nostri errori grossolani ed è un momento in cui si pagano cari. Mi è dispiaciuto non vedere una gran reazione nel secondo tempo, bisogna lavorare con dignità e orgoglio perché lo meritano tutti quanti. La mancata reazione è preoccupante. C'era la volontà di riprenderla dopo un buon primo tempo, poi abbiamo preso quel terzo gol in contropiede. In questo momento è difficile reagire, ma dobbiamo farlo per forza.
Come si gestisce un finale di stagione così? Preparando le partite, cercando di fare il massimo, solo così possiamo fare, non ci sono soluzioni, non ci sono magie da fare. Bisogna lavorare, stare sul pezzo perché siamo il Verona e dobbiamo ricordarcelo.
Come la sto vivendo? Io mi sto concentrando sul campo per cercare di lavorare al massimo, altre cose secondo me sono di secondo piano in questo momento".
