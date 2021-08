Sampdoria-Verona, biglietti in vendita anche a Pavia

I dettagli per l'ingresso allo stadio Fortunati per la gara tra Hellas e blucerchiati

Associazione Calcio Pavia comunica che i biglietti per Sampdoria-Hellas Verona, quinta amichevole stagionale dei gialloblù, saranno in vendita anche presso la biglietteria dello stadio 'Fortunati' di Pavia, sede dell'incontro, a partire dalle ore 17.30 di domani, sabato 7 agosto, e sino al fischio d'inizio (ore 19).

Resta attiva, sempre fino all'inizio della gara, anche la prevendita online sulla piattaforma Do It Yourself (CLICCA QUI).