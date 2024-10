Sarr: “Serata difficile per tutti, a Lecce dovremo dare il massimo”

"È stata una serata difficile per tutti - ha detto l'attaccante del Verona - non abbiamo mostrato un buon carattere questa sera. Il gol non significa molto visto il risultato, ma dobbiamo reagire perché a breve ci sarà una partita molto importante. Sono deluso per il risultato, ma siamo in un momento in cui dobbiamo restare compatti e uniti. A Lecce ci aspetta una partita molto importante nella quale dovremo dare tutto, per noi, per il club e per i nostri tifosi".