Sarri: “Gara che abbiamo controllato, contenti di far felici i tifosi”

"Significato della vittoria? Non so se hai visto la curva della Lazio - dice Sarri al cronista - dare una soddisfazione a quella gente è tanta roba. La gara era importante forse più per loro che per noi e la squadra ha fatto una buona gara, perché da dietro siamo usciti sempre bene. Purtroppo facciamo fatica a trasformare in situazioni pericolose tutto il volume di gioco che facciamo. Oggi è andata bene, siamo stati in controllo, noi facevamo la gara e loro ripartivano in contropiede, cosa in cui sono molto bravi. Non era semplice".