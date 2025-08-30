Sarri: “La Lazio non vince in casa da sei mesi, vogliamo far sorridere i tifosi”

"Ci vuole un riscatto forte, vogliamo dare una soddisfazione ai tifosi perché non vinciamo in casa da sei mesi". Così Maurizio Sarri nella conferenza stampa prima di Lazio-Verona

"Se penalizziamo qualcuno per l'ultima prestazione - dice l'allenatore dei biancocelesti - penso che non ce la faremo a cambiare tutti, la prestazione è stata brutta a livello individuale e collettivo. C'è da condannare l'atteggiamento collettivo, a livello individuale non vedo nessuno più colpevole di altri. Mi farà piacere tornare all'Olimpico, ma dobbiamo sentire la voglia di tornare a dare una soddisfazione ai tifosi".