Sarri: “La Lazio non vince in casa da sei mesi, vogliamo far sorridere i tifosi”

Il tecnico dei biancocelesti prima del Verona: "Ci vuole un riscatto forte"
Redazione Hellas1903

"Ci vuole un riscatto forte, vogliamo dare una soddisfazione ai tifosi perché non vinciamo in casa da sei mesi". Così Maurizio Sarri nella conferenza stampa prima di Lazio-Verona

"Se penalizziamo qualcuno per l'ultima prestazione  - dice l'allenatore dei biancocelesti - penso che non ce la faremo a cambiare tutti, la prestazione è stata brutta a livello individuale e collettivo. C'è da condannare l'atteggiamento collettivo, a livello individuale non vedo nessuno più colpevole di altri. Mi farà piacere tornare all'Olimpico, ma dobbiamo sentire la voglia di tornare a dare una soddisfazione ai tifosi".

