Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato in vista della partita dei neroverdi con il Verona.
Sassuolo, Grosso: “Il Verona ha qualità, serve fare una bella partita”
L'allenatore dei neroverdi: "Dovremo limitare le loro caratteristiche"
Ha detto, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "Sarà importantissimo mantenere grande equilibrio domani perché il Verona ha nelle ripartenze una bella arma, sa correre se gli concedi spazi, ha qualità in avanti, e dovremo fare una bella partita provando anche a limitare le caratteristiche avversarie".
Prosegue il tecnico: "Noi possiamo incidere solo su quello che vogliamo noi e non dobbiamo agevolare le caratteristiche degli avversari, dobbiamo fare le nostre cose al massimo, riconoscendo i momenti, per cercare di ottenere un risultato bello attraverso il merito"
