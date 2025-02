Scambio Biraghi-Ghilardi, accordo vicino

Daniele Ghilardi alla Fiorentina e Cristiano Biraghi al Verona, lo scambio si può fare. Secondo Sky è vicino l'accordo tra le parti, i difensore dell'Hellas può trasferirsi in viola e l'esterno in gialloblù. Biraghi è stato da tempo escluso da Palladino per scelta tecnica, poi non convocato dopo il deterioramento del rapporto tra i due. Ora è pronto a ripartire dall'Hellas.