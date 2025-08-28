hellas1903 news Scambio Kastanos-Kike Perez, il Venezia dice no

Scambio Kastanos-Kike Perez, il Venezia dice no

I lagunari non vogliono cedere il centrocampista
Il Verona ha proposto nelle ultime ore uno scambio al Venezia fra Kastanos e Kike Perez. Dopo averci riflettuto, il Venezia ha risposto no, anche per la volontà di non cedere Kike Perez. A scriverlo è Trivenetogoal.it. Al momento, dunque, l'idea non ha trovato fortuna. Le parti potrebbero comunque riaggiornarsi.

