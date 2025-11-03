hellas1903 news Schira: “Per Giovane già diverse italiane interessate, incontro a Milano con l’agente”

gazzanet

Schira: “Per Giovane già diverse italiane interessate, incontro a Milano con l’agente”

Schira: “Per Giovane già diverse italiane interessate, incontro a Milano con l’agente” - immagine 1
Meeting con Beppe Riso per parlare del futuro dell'attaccante
Redazione Hellas1903

Il giornalista sportivo ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, in esclusiva comunica che oggi c'è stato un "Meeting a Milano per il gioiello del Verona Giovane Santana do Nascimento (autore di un gran gol contro l’Inter) con l’agente Beppe Riso e tutto l’entourage di Grsports per discutere del suo futuro. L’attaccante brasiliano è già nel mirino di diversi club italiani…"

Nel post su X Schira posta anche una foto con l'attaccante e Beppe Riso.

Leggi anche
Il Genoa con la panchina vacante vince col Sassuolo (1-2) e scavalca il Verona
Premio per il Verona, all’Hellas il Collare d’Oro. Zanzi: “Un onore”

© RIPRODUZIONE RISERVATA