Il giornalista sportivo ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, in esclusiva comunica che oggi c'è stato un "Meeting a Milano per il gioiello del Verona Giovane Santana do Nascimento (autore di un gran gol contro l’Inter) con l’agente Beppe Riso e tutto l’entourage di Grsports per discutere del suo futuro. L’attaccante brasiliano è già nel mirino di diversi club italiani…"
Schira: “Per Giovane già diverse italiane interessate, incontro a Milano con l’agente”
Meeting con Beppe Riso per parlare del futuro dell'attaccante
Nel post su X Schira posta anche una foto con l'attaccante e Beppe Riso.
