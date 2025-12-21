Prosegue oggi la sedicesima giornata di serie A. In campo altre 8 squadre dopo gli anticipi di ieri Lazio-Cremonese (0-0) e Juventus-Roma (2-1).
hellas1903 news Sedicesima di serie A, oggi altre quattro partite, il programma
gazzanet
Sedicesima di serie A, oggi altre quattro partite, il programma
Sfida salvezza tra Caglieri e Pisa, il Genoa a Bergamo
Le quattro sfide restanti, rinviate per la Supercoppa a Riad, saranno recuperate tra mercoledì 14 gennaio (Napoli-Parma e Inter-Lecce) e giovedì 15 (Verona-Bologna ore 18.30 e Como-Milan).
© RIPRODUZIONE RISERVATA