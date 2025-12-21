hellas1903 news Sedicesima di serie A, oggi altre quattro partite, il programma

Sedicesima di serie A, oggi altre quattro partite, il programma

Sedicesima di serie A, oggi altre quattro partite, il programma
Sfida salvezza tra Caglieri e Pisa, il Genoa a Bergamo
Prosegue oggi la sedicesima giornata di serie A. In campo altre 8 squadre dopo gli anticipi di ieri Lazio-Cremonese (0-0) e Juventus-Roma (2-1).

Le quattro sfide restanti, rinviate per la Supercoppa a Riad, saranno recuperate tra mercoledì 14 gennaio (Napoli-Parma e Inter-Lecce) e giovedì 15 (Verona-Bologna ore 18.30 e Como-Milan).

