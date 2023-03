Semplici: “Gara giocata non come l’avevamo preparata”

"Da parte dei ragazzi c'era troppa tensione, hanno sentito troppo il valore della gara e non abbiamo sviluppato come l'avevamo preparata. C'era poco movimento, abbiamo sbagliato diverse situazioni e abbiamo dato forza al Verona, che è bravo a rubare palla e a ripartire. A fine primo tempo ho provato a dare serenità, era una gara importante ma non decisiva. Dovevano mettere in campo le cose positive che sanno fare, penso che nel secondo tempo si sia vista una squadra diversa. La ripresa è stata straordinaria, mi sarebbe piaciuta vederla anche nel primo tempo. Mi sarebbe piaciuto vincerla anche per lo slancio dopo il pari di Udine ma fa parte del gioco e bisogna essere convinti delle nostre qualità e lo siamo. Non abbiamo vinto ma non abbiamo preso gol".