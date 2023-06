Semplici: “Noi con tanta fiducia, pronti a prenderci il risultato che meritiamo”

Ha detto, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "Ci apprestiamo a disputare la partita più importante dell’anno, per noi e per il campionato visto che una partita decisiva non c'è mai stata. Ci apprestiamo a farla nel migliore dei modi, con massima fiducia, con rispetto, ma sono convinto che la squadra disputerà una grande prestazione e porterà casa il risultato. Il percorso fatto ha dimostrato che siamo all’altezza dell’incontro e abbiamo possibilità di farla oggi. Per gli assenti c'è una pagina lunga ma dobbiamo concentrarci su chi c’è. In ogni partita fatta abbiamo dimostrato di fare grandi prestazioni. Chi entra è sempre pronto e da parte nostra c'è massima fiducia per i novanta minuti finali per cercare di portare a casa il risultato che meritiamo”.