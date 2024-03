Serdar: “Lottiamo tutti per l’Hellas: così possiamo salvarci”

Ha detto il centrocampista: "La partita con il Lecce? Non è una finale, visto che restano ancora tante partite, ma sicuramente sarà una partita difficile, dato che giocheremo fuori casa. Il Lecce è una buona squadra che gioca un buon calcio ma per me in Serie A si può vincere contro ogni avversario. Questo l’ho imparato proprio in questo campionato. Per questo c’è bisogno di lottare da squadra: è l’unico modo di ottenere i tre punti. Ritengo che per restare in Serie A ci sia bisogno prima di tutto di essere una squadra unita, di lottare tutti assieme, di difendere tutti assieme. Questo è l’unico modo per salvarsi in un campionato come questo”.