Serdar: “Meritavamo la vittoria, abbiamo giocato bene”

Suat Serdar, capitano del Verona che si è visto annullare la rete del 2-1 per fuorigioco, commenta a Dazn l'1-1 dell'Hellas con la Juventus. "Abbiamo giocato davvero bene questa gara, meritavamo forse i tre punti come nell'ultima gara disputata. Siamo stati compatti. Nella nostra squadra ci sono davvero dei bravi giocatori, ideali per un gioco veloce".