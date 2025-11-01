Suat Serdar salterà la dell'Hellas partita con l'Inter.
Serdar si ferma: infortunio al ginocchio, salta l’Inter
Distorsione al ginocchio per il centrocampista del Verona, domani non ci sarà
Il giocatore tedesco si è fermato a causa di un problema al ginocchio riportato con il Como.
Questa la nota diramata dal Verona: "Hellas Verona FC comunica che il calciatore Suat Serdar non sarà a disposizione per la partita Hellas Verona-Inter in seguito a un trauma distorsivo al ginocchio riportato durante il match giocato mercoledì 29 ottobre, Como-Hellas Verona".
Da verificare nei prossimi giorni le condizioni del centrocampista.
