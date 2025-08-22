Serie A al via, tutte le novità del regolamento

Dopo il controverso episodio con Julian Alvarez in Atletico-Real di Champions League, è stata chiarita la regola del "doppio tocco" durante i rigori. Se il giocatore colpisce il pallone con entrambi i piedi (involontariamente o con la gamba d'appoggio), e segna, il penalty sarà ripetuto; se invece sbaglia, si assegnerà una punizione indiretta agli avversari. Dopo i tempi regolamentari, ogni rigore con doppio tocco sarà considerato fallito. Se l’infrazione è volontaria, scatterà comunque una punizione indiretta.