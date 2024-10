Serie A, i gemellaggi delle tifoserie del campionato italiano

Non sempre il tifo per la propria squadra di club è scontro con l’avversario

Redazione Hellas1903 9 ottobre - 09:36

Amici o nemici? Nel mondo del calcio non ci dovrebbero essere in realtà nemici, ma solo avversari, eppure sappiamo molto bene come, spesso e volentieri, gli scontri tra le varie tifoserie si trasformino in veri e propri campi da guerra.

Eppure, ci sono alcune situazioni in cui i tifosi non sono nemici, quanto piuttosto amici: è il caso delle tifoserie che si sono gemellate nel massimo campionato italiano, come raccontato dalla redazione del portale di scommesse sullo sports che nel loro blog hanno dedicato un approfondimento ai gemellaggi della serie a italiana.

Juventus: tra Avellino e le tifoserie estere — Una società che viene spesso e volentieri ritenuta come la squadra più forte o da battere a tutti i costi, potrebbe avere tanti gemellaggi in Italia? Come si può facilmente intuire, la risposta non può che essere negativa, dal momento che stiamo parlando della Juventus, che genera di frequente un odio calcistico profondo nelle altre tifoserie.

I tifosi della Juventus, proprio per queste motivazioni, hanno rapporti “pacifici” con pochissimi compagini sparse entro i confini nazionali. Ed è questa la ragione che li ha spinti a cercare di stringere dei gemellaggi con tifoserie estere, come ad esempio quello che li ha visti protagonisti insieme ai tifosi del club olandese Ado Den Haag. Si tratta, per chi non lo sapesse, di un’amicizia che non è così famosa, ma che dura ancora ai giorni nostri. Insomma, il legame è certamente molto solido, a dispetto di quello che si potrebbe pensare.

Tra gli altri legami della tifoseria bianconera in giro per l’Europa, troviamo senza dubbio quello siglato con la tifoseria del Legia Varsavia, una compagine polacca. E sul territorio italiano, invece? L’unico rapporto saldo della tifoseria bianconera è con quella dei lupi avellinesi. Un’amicizia che si è sviluppata nel corso degli anni Ottanta, periodo in cui la società irpina calcava i campi del massimo campionato italiano, per poi essere suggellata pochi anni fa, durante una partita di Coppa Italia tra le due compagini.

Fiorentina e Torino, un legame nato nel 1973 — Un altro gemellaggio particolarmente noto è quello che è nato nel corso del 1973 tra Fiorentina e Torino. La motivazione alla base di questo rapporto ancora ben saldo? Come si può facilmente evincere, la comune rivalità nei confronti della “nemica” storica della Juventus. Un rapporto che, però, è stato costellato da diversi alti e bassi, con qualche periodo in cui non tutto ha funzionato per il verso giusto. Negli ultimi anni, però, le cose sono nettamente migliorate e il legame tra le due tifoserie si è fatto sempre più saldo.

Napoli e Genoa, un gemellaggio che si è incrinato — Un altro rapporto storico tra gruppi del tifo organizzato nel campionato italiano è senz’altro quello tra Napoli e Genoa. Si tratta di due curve che hanno strutturato un’amicizia nel lontano 1982. Tutto merito di una partita in cui il Genoa scendeva in campo all’allora San Paolo, in cui i rossoblù si giocavano la permanenza nel massimo campionato e i tifosi del Napoli garantirono un importante supporto a livello di tifo. Tra l’altro, in quell’anno, il Genoa si salvò e il Milan retrocesse.

Inevitabile conseguenza che, a partire da quella giornata, il rapporto tra le due curve si è fatto man mano più forte e saldo, fino ad arrivare anche alla storia giornata nel 2007 che vide la promozione in Serie A contemporanea di Genoa e Napoli. Nonostante tutto, però, nell’ultimo periodo sembra che le cose non vadano più bene come un tempo, anche se le motivazioni sono piuttosto controverse, come ad esempio il sostegno dei genoani all’Udinese, uno dei club più nel mirino dei tifosi napoletani.