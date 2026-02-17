Serie A, il Lecce vince a Cagliari. Verona a -9 dalla salvezza

I giallorossi si impongono per 2-0 all'Unipol Domus e salgono a 24 punti. Hellas sempre più giù

Il Lecce vince per 2-0 con il Cagliari, in trasferta all'Unipol Domus, e sale a 24 punti.

Questo il risultato del posticipo del venticinquesimo turno di Serie A. A decidere l'incontro sono stati i gol di Gandelman e Ramadani.

In classifica, il Verona, ultimo, è a -9 da Lecce, Genoa e Cremonese, e, quindi, dalla soglia della salvezza.