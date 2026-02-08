Serie A, il Lecce vince con l’Udinese, Verona sempre più lontano dalla salvezza

Il Lecce vince per 2-1 con l'Udinese, al Via del Mare, e sale in classifica.
I giallorossi salgono a quota 21, Hellas è a 15. Vince anche il Parma con il Bologna
I giallorossi, che si sono imposti con il gol di Banda nel finale, dopo la rete di Gandelman e il temporaneo pareggio di Solet su rigore, vanno a 21 punti.
Il distacco del Verona dalla soglia della salvezza si allarga: sono 6 le lunghezze da recuperare sul quartultimo posto.
Il Parma, prossimo avversario dell'Hellas, ha sconfitto in trasferta il Bologna per 1-0, con Ordoñez in gol al 94', ed è così arrivato a quota 26.
