Nelle altre partite di oggi, in Serie A, dopo il 6-0 dell’Inter al Brescia e l’1-1 di Bologna-Cagliari, il Milan fa 2-2 a Ferrara con la Spal. Sotto di due reti, rimonta e prende un punto all’ultimo minuto per un’autorete di Vicari.

Il Lecce cede in casa alla Sampdoria: 2-1, fondamentale il successo in chiave salvezza per i blucerchiati.

Crolla al Franchi la Fiorentina, con il Sassuolo che si impone per 3-1.

Questa la classifica aggiornata.