Serie A, il Pisa può cambiare in panchina: Ancelotti junior per Gilardino

Il club nerazzurro valuta la scelta, decisiva la partita con la Juventus
I nerazzurri, penultimi in classifica con 11 punti, uno in meno del Verona, cercano soluzioni e l'ipotesi che, riporta "La Gazzetta dello Sport", sta prendendo corpo è l'esonero di Alberto Gilardino.
Al suo posto, scrive il quotidiano, avanza la candidatura di Davide Ancelotti, figlio di Carlo, appena esonerato dal Botafogo.
Per Gilardino sarà decisiva la prossima gara, con il Pisa che giocherà con la Juventus.
