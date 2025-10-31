hellas1903 news Serie A, la classifica. Il Pisa raggiunge il Verona

gazzanet

Serie A, la classifica. Il Pisa raggiunge il Verona

Serie A, la classifica. Il Pisa raggiunge il Verona - immagine 1
L'Hellas a 5 punti con i nerazzurri. Dietro ci sono Fiorentina e Genoa
Redazione Hellas1903

Si è chiusa la nona giornata di Serie A. Nelle ultime due partite, il Sassuolo ha vinto in trasferta con il Cagliari per 2-1, mentre il Pisa ha pareggiato per 0-0 con la Lazio all'Arena Garibaldi.

Pisa che, con il punto di ieri, ha agganciato a quota 5 il Verona.

Dietro all'Hellas ci sono Fiorentina e Genoa.

Leggi anche
Verona verso l’Inter, Akpa-Akpro in dubbio, Serdar c’è
Gialloblù in prestito, Cissè leader del Catanzaro, ancora in gol ed MVP della B

© RIPRODUZIONE RISERVATA