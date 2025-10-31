Serie A, la classifica. Il Pisa raggiunge il Verona

L'Hellas a 5 punti con i nerazzurri. Dietro ci sono Fiorentina e Genoa

Si è chiusa la nona giornata di Serie A. Nelle ultime due partite, il Sassuolo ha vinto in trasferta con il Cagliari per 2-1, mentre il Pisa ha pareggiato per 0-0 con la Lazio all'Arena Garibaldi.