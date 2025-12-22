Con quattro partite che restano da giocare, visti gli impegni delle squadre in Supercoppa italiana, si sono disputate nel fine settimana sei gare della sedicesima giornata di Serie A.
Serie A, la classifica. Il Verona sempre a -2 dalla salvezza
Hellas fermo per la Supercoppa, con il Bologna recupererà al Bentegodi il 15 gennaio
L'ultima, ieri sera, ha visto l'Atalanta vincere per 1-0 in trasferta con il Genoa, con il gol decisivo di Hien al 93'.
Il Verona, ad ora, resta a -2 dal quartultimo posto che rappresenta la soglia per la salvezza.
I gialloblù hanno saltato l'incontro con il Bologna, che oggi è in finale di Supercoppa con il Napoli.
La partita sarà recuperata il 15 gennaio al Bentegodi.
