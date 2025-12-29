hellas1903 news Serie A, la classifica, Verona terzultimo. Oggi il Genoa con la Roma

gazzanet

Serie A, la classifica, Verona terzultimo. Oggi il Genoa con la Roma

Serie A, la classifica, Verona terzultimo. Oggi il Genoa con la Roma - immagine 1
Stasera la chiusura della diciassettesima giornata. Hellas a 12 punti, dietro ci sono Pisa e Fiorentina
Redazione Hellas1903

Si chiuderà oggi la diciassettesima giornata di Serie A.

Alle 20.45 si gioca il posticipo tra la Roma e il Genoa, all'Olimpico.

Il Verona, dopo la sconfitta con il Milan e con una partita da recuperare (il 15 gennaio, al Bentegodi, con il Bologna), è sempre terzultimo, con 12 punti.

Questa la classifica.

Leggi anche
Coppa d’Africa, l’Algeria di Belghali è già agli ottavi
Niasse: “Abbiamo tante partite difficili, lavoriamo per migliorare”

© RIPRODUZIONE RISERVATA