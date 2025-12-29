Si chiuderà oggi la diciassettesima giornata di Serie A.
hellas1903 news Serie A, la classifica, Verona terzultimo. Oggi il Genoa con la Roma
Stasera la chiusura della diciassettesima giornata. Hellas a 12 punti, dietro ci sono Pisa e Fiorentina
Alle 20.45 si gioca il posticipo tra la Roma e il Genoa, all'Olimpico.
Il Verona, dopo la sconfitta con il Milan e con una partita da recuperare (il 15 gennaio, al Bentegodi, con il Bologna), è sempre terzultimo, con 12 punti.
Questa la classifica.
