Si è chiusa la diciottesima giornata di Serie A.
hellas1903 news Serie A, la classifica. Verona ultimo, salvezza a -3
gazzanet
Serie A, la classifica. Verona ultimo, salvezza a -3
Gialloblù a 12 punti con Fiorentina e Pisa, il Genoa è a 15
Il Verona, con la sconfitta con il Torino, è stato raggiunto dalla Fiorentina e dal Pisa a 12 punti ed è, ora, ultimo.
I gialloblù devono recuperare la gara con il Bologna. La salvezza, in questo momento, è distante tre lunghezze, con il Genoa a 15.
© RIPRODUZIONE RISERVATA