Serie A, la classifica. Verona ultimo, salvezza a -3

Gialloblù a 12 punti con Fiorentina e Pisa, il Genoa è a 15
Redazione Hellas1903

Si è chiusa la diciottesima giornata di Serie A.

Il Verona, con la sconfitta con il Torino, è stato raggiunto dalla Fiorentina e dal Pisa a 12 punti ed è, ora, ultimo.

I gialloblù devono recuperare la gara con il Bologna. La salvezza, in questo momento, è distante tre lunghezze, con il Genoa a 15.

