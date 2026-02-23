hellas1903 news Serie A, la Fiorentina batte 1-0 il Pisa e sale a 24 punti. La classifica

Serie A, la Fiorentina batte 1-0 il Pisa e sale a 24 punti. La classifica

Serie A, la Fiorentina batte 1-0 il Pisa e sale a 24 punti. La classifica - immagine 1
Il solito Kean decisivo, sua la rete della vittoria
Redazione Hellas1903

la Fiorentina supera il test Pisa e sale a 24 punti in classifica, raggiungendo le terzultime Lecce e Cremonese, a più nove da Pisa e Verona.

È il solito Moise Kean togliere le castagne dal fuoco per la squadra di Vanoli, con la rete da tre punti dell'1-0 (poi il risultato finale) al 13' del primo tempo.

Questa la classifica:

