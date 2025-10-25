Il Pisa ferma il Milan a San Siro.
Serie A, l’anticipo: il Pisa ferma il Milan, 2-2 a San Siro
I nerazzurri sfiorano la vittoria nell'anticipo dell'ottava giornata e raggiungono il Verona a 4 punti
Nell'anticipo dell'ottava giornata di Serie A, i nerazzurri stoppano la squadra di Allegri: è 2-2 finale, con il Pisa che ha sfiorato la vittoria.
Sotto per il gol di Leao, la formazione di Gilardino ha pareggiato con la rete di Cuadrado su rigore, per poi sorpassare con Nzola. Nei minuti di recupero, al 93', Athekame ha impattato per il Milan.
In classifica, il Pisa sale a 4 punti, raggiungendo il Verona, domani in campo con il Cagliari.
