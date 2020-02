Serie A, panchine “calde”: Mazzarri verso l’esonero, Semplici rischia

Cambi in panchina in vista in Serie A.

Ormai certo l’esonero di Walter Mazzarri dal Torino. Dopo il 4-0 con il Lecce, che ha fatto seguito al 7-0 subito in casa con l’Atalanta, l’addio al tecnico da parte del club granata è imminente.

Al suo posto arriverà Moreno Longo.

Alla Spal è in bilico la posizione di Leonardo Semplici. Il 5-1 subito con la Lazio ha resto ancora già difficile la situazione per l’allenatore.

La società di Ferrara ha rinnovato la fiducia semplice, decretando il silenzio stampa. Sarà decisiva, molto probabilmente, la partita del prossimo turno con il Sassuolo.

Se Semplice dovesse essere cambiato, a rimpiazzarlo potrebbe essere Gigi Di Biagio.