Nelle gare del pomeriggio il Parma di Fabio Pecchia sconfigge la Lazio di Baroni per 3-1 nello scontro tra ex tecnici del Verona. Netta vittoria del Genoa che si rilancia sul campo dell'Udinese: 0-2 il finale. Infine Torino superato 0-1 in casa dal Napoli. Le altre gare in programma e la classifica live: