Serie A, rischio rottura con le pay-tv: 233 milioni in ballo

La sospensione dei campionati apre, secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, a possibili tensioni tra club di Serie A e pay-tv.

Senza le partite da trasmettere, infatti, resta incertezza sui pagamenti in ballo per questa stagione.

Scrive il quotidiano: “Un altro pericolosissimo fronte sta rischiando di aprirsi: è quello relativo alla sesta e ultima tranche bimestrale che le pay tv – Sky Italia, Dazn – e Img devono versare per contratto a maggio. Parlo di 233 milioni (la quota Sky è 130 più Iva). Soldi che per i club, in notevole crisi di liquidità, sono oggi indispensabili, al punto che alcuni li avrebbero già scontati (fonte Lotito). Non è tutto: a luglio è previsto il pagamento della prima rata della prossima stagione e al management di Rogoredo, i cui telefoni sono più bollenti che mai, alcuni presidenti avrebbero addirittura chiesto di anticipare quella di settembre“.