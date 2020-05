Il conto è aperto e da saldare, dicono i club di Serie A.

Si tratta dei 230 milioni di euro dell’ultima rata per i diritti televisivi, in carico a Sky, DAZN e Img. Un versamento da effettuare in questi giorni ma che, in seguito al blocco del campionato, potrebbe slittare.

Le società, comunque, sono pronte ad emettere la fattura e, se non ci fosse la copertura da parte dei broadcaster, agire per vie legali, a prescindere dalla ripresa del torneo.