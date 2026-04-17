Serie B 2026/2027: varate le norme e fissate le date del campionato

Come riporta Gianluca di Marzio , il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin , è intervenuto in assemblea per affrontare le tematiche tecnico-sportive del sistema calcio. Una precisa lista di priorità è stata presentata per valorizzare il campionato di Serie B già a partire dalla stagione 2026/2027 . Proposte che passano dalla valorizzazione dei giovani calciatori, ad interventi politici con riforme sulle strutture di sistema fino a misure di sostenibilità economica.

L'assemblea ha infatti approvato un set documentale relativo alle norme di contenimento dei costi . L'obiettivo è quello di garantire un maggior equilibrio competitivo fornendo sostenibilità economico-finanziaria ai club, per arginare l'elevata incidenza dei costi in continuo aumento. Queste nuove direttive entreranno parzialmente in vigore nella prossima stagione, per poi andare a completo regime da quelle successive.

CALENDARIO SERIE B 2026/2027: Dopo la definizione delle date playoff relative alla stagione in corso, l'assemblea ha guardato al futuro organizzando il calendario del prossimo campionato di Serie B. Le linee temporali della regular season saranno comprese fra il weekend del 22 agosto 2026 e il weekend del 16 maggio 2027. Con l'eventuale anticipo, dunque, la prossima stagione di B avrà inizio la sera del 21 agosto 2026.