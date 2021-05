Serie B, dopo l’Empoli anche la Salernitana sale in A

La squadra di Castori vince per 3-0 a Pescara e conquista la promozione

L'ultima giornata del campionato di B si chiude con la vittoria per 3-0 della squadra di Fabrizio Castori con il Pescara, in trasferta.

Il Monza ha perso con il Brescia in casa, superato per 2-0: avrebbe dovuto imporsi per centrare il "pass" per la A.