I ciociari tornano in Serie A, retrocessione in C per Spezia, Reggiana e Pescara. Bari e Sudtirol si sfideranno ai play-out

Redazione Hellas1903

Si conclude la regular season del campionato di Serie B 2025/2026.

Al Venezia già promosso da una settimana si aggiunge il Frosinone che stravince per 5-0 in casa contro il Mantova conquistando la Serie A. Il Monza giocherà le semifinali play-off insieme al Palermo.

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Definito il tabellone del primo turno dei play-off, il Catanzaro sfiderà l'Avellino ottavo classificato, mentre l'altra sfida sarà Modena-Juve Stabia.

Retrocedono Reggiana, Pescara e Spezia. Ai play-out sarà Bari-Sudtirol.

Di seguito i risultati della 38^ giornata e la classifica finale:

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