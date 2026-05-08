I ciociari tornano in Serie A, retrocessione in C per Spezia, Reggiana e Pescara. Bari e Sudtirol si sfideranno ai play-out
Si conclude la regular season del campionato di Serie B 2025/2026.
Al Venezia già promosso da una settimana si aggiunge il Frosinone che stravince per 5-0 in casa contro il Mantova conquistando la Serie A. Il Monza giocherà le semifinali play-off insieme al Palermo.
Definito il tabellone del primo turno dei play-off, il Catanzaro sfiderà l'Avellino ottavo classificato, mentre l'altra sfida sarà Modena-Juve Stabia.
Retrocedono Reggiana, Pescara e Spezia. Ai play-out sarà Bari-Sudtirol.
Di seguito i risultati della 38^ giornata e la classifica finale:
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