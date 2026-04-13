Serie B, la situazione a quattro giornate dalla fine

Monza alla ribalta, Frosinone agganciato. Venezia in testa ma con un margine minore. Molte le squadre coinvolte nella lotta salvezza

Redazione Hellas1903 13 aprile - 14:54

Si è conclusa ieri la 34° giornata del campionato di Serie B.

Il turno si è aperto con il big match di alta classifica tra Frosinone e Palermo terminato 1-1. Risultato da cui ha giovato il Monza, con la vittoria per 2-0 contro il Bari ha agganciato i ciociari al secondo posto. Il Venezia inciampa sulla Virtus Entella pareggiando 1-1 e vedendosi avvicinare le dirette concorrenti per la promozione in Serie A. Le prime tre in tre punti, queste ultime quattro giornate saranno decisive.

Appare affollata la lotta salvezza. La Sampdoria respira maggiore tranquillità dopo la vittoria per 1-2 a Pescara. Gli stessi abruzzesi vengono superati da una Reggiana solida nel 2-0 contro la Carrarese, che accorcia a -1 dalla zona play-out. Spezia ultimo e sconfitto dal Mantova, colleziona la terza sconfitta consecutiva. Clamoroso pareggio dell'Avellino contro il Catanzaro, in pieno recupero il portiere Iannarilli regala il pareggio ai suoi con un colpo di testa, è un punto importantissimo per i campani in ottica salvezza. A rischio anche Empoli e Bari, si giocheranno tutte le loro carte per salvarsi in questo finale di stagione.

Domani sera andrà in scena Catanzaro-Modena, valevole per il recupero della 31° giornata.

In Serie C - Girone B a due giornate dalla fine è ancora serratissima la sfida promozione fra Ascoli e Arezzo. Nell'ultimo turno entrambe vittoriose, le due squadre sono salite a quota 74 punti. In caso di parità in classifica sarà l'Arezzo ad ottenere la promozione grazie ai risultati degli scontri diretti.