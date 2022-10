Setti: “Al Verona non scelgono i giocatori, io e Marroccu in simbiosi”

"In bocca al lupo a Salvatore Bocchetti , nostro ex giocatore che ha dimostrato serietà, capacità e intelligenza. È l'inizio di un lungo percorso, partiamo in salita ma siamo convinti della scelta fatta.

Ho letto in questi giorni cose strane rispetto a quello che è il mio modo di comportarmi da 10 anni a questa parte, e cioè che sono i giocatori che decidono chi mandare via e chi prendere. Mi sembra assurdo scrivere queste cose. Il modo di comportarsi di questa società è sempre stato il rispetto dei ruoli, i giocatori sono seri e non si permetterebbero mai di dare giudizi. Non ho, inoltre esautorato nella scelte il direttore sportivo, viviamo in simbiosi e in grande trasparenza, prendiamo le scelte in condivisione. Anzi, la scelta di Bocchetti è nata in una notte e l'input lo ha dato proprio il direttore".