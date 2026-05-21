Nell'intervista al "Corriere di Verona" pubblicata oggi, Maurizio Setti parla anche dei rapporti con Presidio Investors.

Dice: “Non abbiamo più nessun rapporto. Quelli contrattuali sono definiti. Colgo l’occasione per smentire le notizie false che sono circolate in merito alla vendita della società, conclusa ormai un anno e mezzo fa. Non è vero che Presidio ha versato 120 milioni di euro per comprare il Verona. Magari avessi incassato quella somma”.

Dopo: "Come ci siamo lasciati? Non bene. Mi avevano fatto un contratto di collaborazione perché ritenevano di avere bisogno della mia esperienza. Poi hanno cambiato idea. E, a maggior ragione, sono rammaricato, perché sono convinto che avrei potuto e saputo dare un apporto utile in questa stagione, aiutando la squadra, magari, a raggiungere la salvezza”.