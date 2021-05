Setti: “Juric resta, è al centro del Verona”

Il presidente: "Se l'allenatore ha dei dubbi me lo dica. I programmi li conosce: prima di tutto la salvezza"

Il presidente del Verona, intervistato da "La Gazzetta dello Sport", dice: "Resta? Per me sicuramente sì, dopo non so se lui abbia dei dubbi, fosse così vorrei che me lo dicesse. All’Hellas al centro c’è lui, con D’Amico. Anche quella che si avvia a chiudersi è stata una grandissima stagione. E io sono contento del Verona che stiamo costruendo”.