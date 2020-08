Setti: “Kumbulla può rimanere. E su Vlahovic e Benassi…”

Intervistato dal portale www.tuttomercatoweb.com, Maurizio Setti ha parlato delle trattative in corso per l’Hellas.

Ha detto, tra l’altro, il presidente del Verona: “Kumbulla rimarrà? Ci sono tante trattative e interessi, vediamo cosa succede. Vederlo finire in un gran club sarebbe una grande occasione per il ragazzo, ma se rimane non è un problema, è un gran giocatore e lo teniamo volentieri”.

Poi: “Vlahovic e Benassi? Abbiamo parlato con la Fiorentina, con loro abbiamo un ottimo rapporto. Se li dovessero muovere c’è il nostro forte interesse. Questo è un mercato difficile, noi ci stiamo muovendo, il problema è che c’è poco tempo per assemblare la squadra, dato che si comincia con il campionato già il 19 settembre. Comunque sarà un Verona costruito per ripetere la salvezza della scorsa stagione”.