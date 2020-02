Setti: “E’ il più bel Verona che abbia mai avuto. Domani tutti insieme possiamo fare l’impresa”

Maurizio Setti parla prima della partita con la Juventus.

Il presidente del Verona, intervenuto sui canali social del club gialloblù, dice: “Domani con uno stadio pieno così tutti insieme possiamo fare l’impresa. Io ci credo, specie dopo aver visto l’agonismo e la cattiveria della squadra e del mister nella partita di mercoledì con la Lazio. Abbiamo fatto una grande prova. Abbiamo speso tante energie ma con questo entusiasmo ce la possiamo fare, e credo che al di là di tutto sarà una bella partita“.

Prosegue Setti: “L’ho detto al nostro mister: questo è il più bel Verona che io abbia mai avuto. È una squadra che trasmette esattamente ciò che deve essere una squadra di calcio a Verona. Il mister è stato bravissimo, oltre all’agonismo ha messo tanta qualità e un modo di giocare entusiasmante. Negli anni scorsi anche per demeriti nostri, sicuramente non volontari, la squadra non aveva avuto l’atteggiamento giusto per questa piazza. Ora questo Verona sta ridando l’entusiasmo che ci vuole“.