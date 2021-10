Settore Giovanile, i risultati del fine settimana. Ok l’Under 18, Atalanta k.o.

Sconfitte per l'Under 16 e per l'Under 15

Nel weekend appena conclusosi, spicca la vittoria nel pomeriggio di ieri da parte dell' Under 18 che ha superato 3-1 l'Atalanta in trasferta.

Doppietta per Dentale e gol di Cazzadori per i gialloblù, per il secondo successo di fila per l'Under 18.