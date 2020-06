Si ricomincia, riprende il campionato.

Il Verona torna a giocare, lo fa stasera al Bentegodi (a porte chiuse). Alle 21.45, i gialloblù affrontano il Cagliari.

L’Hellas ritrova una partita a distanza di 104 giorni dalla gara persa per 2-1 con la Samp, a Genova, l’8 marzo.

Ultimi dettagli da definire per Ivan Juric, nelle prossime ore sarà comunicata la lista dei convocati. Martedì il Verona sarà di nuovo in campo, sempre in casa, con il Napoli.