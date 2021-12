Simeone, altro record: quattro squadre, quattro volte in doppia cifra

Lo stesso risultato è stato raggiunto in Serie A solamente da Crespo

Nuovo record per Giovanni Simeone.

Per lui si tratta della quarta volta che tocca questa soglia. L'aspetto particolare è che l'ha fatto con quattro squadre diverse.

Ora, in gialloblù, un altro traguardo, che in precedenza aveva tagliato un argentino come lui, uno straordinario centravanti: Hernan Crespo, capace di raggiungere la stessa quota con Parma, Lazio, Milan e Inter.