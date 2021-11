Simeone, gol a pioggia: ne segna uno ogni 71′

L'attaccante gialloblù ha siglato 9 reti in 645' in campo, per l'Hellas è come partire dall'1-0

Redazione Hellas1903

Con Giovanni Simeone è come se il Verona partisse sempre dall'1-0.

Questo dice il rendimento dell'attaccante argentino fino a questo punto del campionato.

Simeone, infatti, è stato schierato per un totale di 645'. Avendo segnato 9 reti, di fatto il Cholito va in rete, in media, ogni 71'.

Un gol a partita, dunque, per lui e per l'Hellas. Un'abitudine da cercare di ribadire nella gara del Bentegodi con l'Empoli.