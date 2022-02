Simeone: “Grandissima partita, cerco il gol ma anche di dare tutto per la squadra”

El Cholito: "Lotteremo ancora, i 40 punti ci danno forza. Tudor è un grande allenatore"

Così il Cholito: "Abbiamo fatto una grandissima partita, era molto difficile. Sono stati sempre li fino alla fine, devo fare complimenti a squadra, staff e chi ci supporta. La salvezza è il nostro obiettivo, manca ancora tantissimo, lotteremo in ogni partita. 40 punti non vogliono dire niente, solo che prendiamo molta più forza per continuare a fare bene".