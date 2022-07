Simeone-Napoli, la trattativa va avanti

Trattativa che procede quella per l'acquisto da parte del Napoli di Giovanni Simeone . Oggi potrebbe essere la giornata decisiva. Il Napoli attende di cedere Petagna al Monza, operazione che sembra in chiusura.

A quel punto potrebbe realizzarsi il passaggio del Cholito in azzurro. Il Mattino, nell'edizione odierna, scrive di un'offerta, tra parte fissa e bonus, che non sarebbe lontana dai 20 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante argentino. Un prezzo che accontenterebbe le pretese del Verona.