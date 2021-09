Simeone: “Tre buone partite, la più importante è la prossima. E mio padre…”

El Cholito: "Forse martedì vado a San Siro..."

Giovanni Simeone parla ai microfoni di Sky dopo Genoa-Verona che lo ha visto protagonista del primo gol in gialloblù. "Con il cambio di allenatore - dice El Cholito - c'è sempre una spinta nuova e la voglia di dimostrare al mister che ci siamo. Abbiamo fatto tre buone partite, ma la più importante è la prossima. Non penso solo al gol, ma gioco per la squadra, questo è il calcio che voglio fare, corro tanto. Quest'anno segnano gli attaccanti? Quest'anno siamo in tanti davanti e siamo pronti ad attaccare e far male a chiunque. Questo deve essere lo spirito per tutto l'anno. Vado a Vedere papà martedì a San Siro? Devo vedere se Tudor fa allenamento al mattino o al pomeriggio. L'ho sentito prima, come facciamo sempre prima e dopo le sue e le mie partite. Era molto contento per me. Mio padre mi ha insegnato che non devo mai mollare, che tutti i giorni si può migliorare, che ci si allena come si gioca".