Siviglia su Verona-Lecce: “Sarà un confronto aperto tra due squadre molto motivate”

ll doppio ex: "Ci sono le premesse per una gara ricca di pathos ed equilibrata"

Sebastiano Siviglia , doppio ex di Lecce e Verona (in gialloblù dal 1996 al 1998 con 58 presenze e 1 gol), intervistato da La Gazzetta del Mezzogiorno, parla della sfida di domenica.

"Mi aspetto un confronto aperto - dice Siviglia - nel quale entrambe le contendenti tenteranno di conquistare l’intera posta in palio. Il Verona, vincendo, sarebbe del tutto al sicuro e avrà quindi una grandissima motivazione. Ma lo sarà altrettanto quella del Lecce che, con un successo, compirebbe un balzo in avanti di prim’ordine nell’economia della bagarre-permanenza. Soprattutto se Empoli e Venezia non dovessero conquistare l’intera posta in palio. Insomma, ci sono le premesse per una gara ricca di pathos ed equilibrata.